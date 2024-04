Comedy und Musik So feiert das GochNess seinen Geburtstag

25 Jahre ist das alles her und hat in Goch ziemlich viel bewegt. „Heute würde wohl kaum jemand mehr auf unser GochNess verzichten wollen“, sagt Carlo Marks und verweist auf jährlich 320.000 Schwimm- und Saunagäste. „An guten Tagen haben wir schon mal 1400 Gäste im Schwimmbad, und auch in der Sauna finden sich oft deutlich mehr als die ursprünglich geplanten 120 Besucher pro Tag ein.“ Deshalb wurde die Saunalandschaft schon mehrfach erweitert, für dieses Jahr steht noch der Baubeginn zu einem neuen Ruhehaus und einem Gebäude für Wellness-und Kosmetikanwendungen an. Fünf Behandlungsräume, zwei zur Doppelnutzung, sind geplant. Aus dem Haus am See, ebenfalls von den Stadtwerken betrieben, ist der Bereich bereits ausgezogen.