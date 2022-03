Neue Saison : Start in die Spargelzeit am Niederrhein beginnt

Johannes Ophey vom bekannten Kesseler Spargelhof freut sich an den ersten Spargelstangen der Saison. Der warme März hat das Wachstum beschleunigt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch/Uedem Die Produzenten in Goch und Uedem beginnen mit vorwiegend rumänischen Mitarbeitern in diesen Tagen mit der Ernte. Corona spielt durchaus noch eine Rolle; Tests sind wichtig, weil viele Helfer nicht geimpft sind.

Von Anja Settnik

Beinahe hätte es auf den Feldern von Marco Ketelaars Begegnungen russisch-sprachiger Menschen gegeben, die nicht problematischer als Gespräche zwischen Vertretern anderer Nationen gewesen wären. Ketelaars, in Hülm zuhause und mit weiteren Spargelfeldern in Goch und Weeze, hatte für die Saison ukrainische Studenten einstellen wollen. „Doch die sind im Krieg und können nicht kommen“, sagt der junge Landwirt. So lernen sie die Kollegen aus Georgien nicht kennen, die aus Polen und Rumänien genauso wenig. Ketelaars ist froh, auf eine Mischung gesetzt zu haben, denn die Agro-Kulturen nehmen auf die politische Situation keine Rücksicht. Die Spargelsaison beginnt, in den kommenden Tagen werden die ersten Portionen gestochen.

„Der Februar war nass-kalt, der März umso wärmer und sonniger – insgesamt sind wir früh, aber nicht außerordentlich früh“, sagt Marco Ketelaar. In seinem Laden an der Gocher Staße nahe der Autobahnabfahrt, ab Hof und am Verkaufsstand in Kalkar wird es das Gemüse ab dem kommenden Wochenenede geben. Das Kilo der 1. Kategorie wird anfangs 18 Euro kosten, Löhne und Betriebsmittel kosten die Produzenten viel Geld. Auch für Coronatests muss der Landwirt einiges auf den Tisch legen, denn ein großer Teil der rumänischen Ernthelfer ist ungeimpft. „Wir haben sie nicht überzeugen können, das nachzuholen. Auf dem Balkan sind viele Menschen gegenüber dem Impfen sehr skeptisch“, hat der Gocher erfahren müssen. Zudem sei das chinesische Präparat, das einige bekommen hätten, in Europa nicht anerkannt. Also wird zu Beginn erst einmal getestet, wenn sie ihre Unterkunft verlassen, empfiehlt der Arbeitgeber, eine Maske zu tragen. Viel mehr als eine Empfehlung ist das ab dem 2. April aber wohl nicht mehr.

Rachel Poen, die junge Chefin des Uedemer Hochwaldspargel, ist ebenfalls gut vorbereitet. Der Familienbetrieb verlässt sich seit vielen Jahren auf Helfer aus Rumänien und Polen, es ist eine echt Stammmannschaft. „Wir kennen sie alle seit Jahren, ein Teil ist schon hier, die übrigen kommen in den nächsten zwei Wochen, erzählt Rachel Poen. „Arbeitskräftemangel haben wir nicht, es gibt sogar eine Warteliste.“ Zwar habe Familie Poen durchaus darüber nachgedacht, ukrainische Leute zu beschäftigen, doch die Semesterferien seien zu spät, das habe nicht so recht gepasst. Und wie man jetzt sehe, klappe es auch mit Polen und Rumänen.

Was Corona angehe, werde das hauseigene Hygienekonzept, das sich bewährt habe, weiter angewandt. Zweimal in der Woche würden Schnelltests verteilt, wer nicht geimpft sei, müsse sich täglich testen. Genügend Platz (Zweierbelegung) und mehrere Badezimmer sollen dafür sorgen, dass sich im Falle einer Infizierung die Gruppen nicht begegnen.

Kerstin und Johannes Ophey sind froh, genügend polnische Helfer zu haben, alle seien dreifach geimpft; „das macht es für uns in den Abläufen deutlich einfacher.“ Kerstin Ophey hat die ersten Mitarbeiter schon aufs Kesseler Feld geschickt und war freudig überrascht, wieviel Spargel sie schon gestochen haben. Der wird jetzt im Hofladen verkauft, die mobilen Verkaufsstellen kommen im April dazu. Einen Preis festzulegen, dazu sei sie noch gar nicht gekommen. „Eben war noch der Schreiner da, um die Regale im Laden fertig zu bauen!“