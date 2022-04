Kreis Kleve : 1000 Euro Förderung für Nachbarschaftshilfe möglich

Kreis Kleve Kreis Kleve nimmt ab sofort Bewerbungen für das Landesförderprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ entgegen. Diese müssen bis zum 1. November eingehen.

Der Kreis Kleve nimmt am Landesprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ teil. Engagierte Gruppen und Privatpersonen im Kreis Kleve können ab dem 1. April einen Antrag auf Förderung im Rahmen des Landesprogramms stellen. Dafür stellt das Land Nordrhein-Westfalen insgesamt zwei Millionen Euro zur Verfügung. Initiativen aus dem Kreis Kleve erhalten in diesem Jahr aus dem Programm insgesamt bis zu 39.000 Euro.

„Mir gefällt an diesem Programm, dass die Fördergelder unmittelbar im Umfeld der Preisträger bleiben und die Erfolge somit vor Ort sichtbar sind“, sagt Landrätin Silke Gorißen. „Menschen, die sich nachbarschaftlich kulturell oder sozial engagieren, im Bereich Umweltschutz oder Nachhaltigkeit aktiv sind oder zur Verschönerung des Ortsteils beitragen, erhalten mit den 1000 Euro des Landes eine finanzielle Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Arbeit.“

Das Land NRW hat sich zum Ziel gesetzt, durch das Landesprogramm bürgerschaftliches Engagement in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Mit „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ sei ein niederschwelliger Förderzugang für Engagierte geschaffen worden, der ein sehr schlankes Antragsverfahren beinhaltet, so das Land. So können auch Nachbarschaftsinitiativen, die etwas für die Gemeinschaft im Stadtteil initiieren möchten, einen Antrag einreichen. Jedes geförderte Projekt erhält – unabhängig von den Gesamtkosten des Projekts – einen Festbetrag von 1000 Euro, der nicht zurückgezahlt werden muss. Projekte mit Gesamtkosten unter 1000 Euro können nicht gefördert werden.