Nach Bekanntwerden von Kriegsverbrechen : Von der Leyen besucht Kiewer Vorort Butscha

Butscha Die Gräueltaten im ukrainischen Butscha haben weltweit für Entsetzen gesorgt. Nun hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Ort besucht.

Als erste westliche Spitzenpolitikerin hat sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Bekanntwerden von Kriegsverbrechen im Kiewer Vorort Butscha ein Bild von der Lage gemacht. Die deutsche Politikerin sah sich dort am Freitag unter anderem 20 exhumierte Leichen aus einem Massengrab an und entzündete in einer Kirche Kerzen für die Opfer der Gräueltaten. Nach dem Abzug russischer Truppen aus Butscha war am Wochenende ein Massaker an Zivilisten bekannt geworden.