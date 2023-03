USA setzen auf Raumfahrt Nasa-Budget soll deutlich erhöht werden

Aber der prozentuale Anstieg ist nur ein Teil der Wahrheit. In absoluten Zahlen wird der Unterschied zu Europa deutlich. Das gibt auch Nienaß zu. „Um den Mond zu erreichen, investieren die USA 8,1 Milliarden Euro in das Artemis-Programm. Damit geben sie für ein einziges Projekt etwa die Hälfte dessen aus, was der Europäischen Weltraumorganisation insgesamt für drei Jahre zur Verfügung steht.“ Für ihn ist darum klar: „Wir brauchen weitere Investitionen, wenn wir im Weltraumsektor international Schritt halten und profitieren wollen.“ Die Entscheidung für die neue europäische Satellitenkonstellation Iris² sei darum wichtig gewesen, um Investitionen in Europa anzukurbeln. „Aber weitere Schritte müssen folgen."