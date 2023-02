New Space: Chancen im Weltraummarkt Raumfahrt: Start-up fordert mehr Mut in Deutschland

Daran schließt sich der Wunsch nach einer anderen öffentlichen Wahrnehmung an. Große Raketenstarts und Missionen mit Astronauten seien wichtig und inspirierend, aber Raumfahrt sei eben sehr viel mehr. Wetterberichte, Navigationssysteme – alles beruht auf Daten aus dem All. Und aus geopolitischer Sicht seien eigene Startmöglichkeiten zwar wichtig für Europa. Ob in Großbritannien, Schweden oder von einer schwimmenden Plattform in der Nordsee. Um unabhängig zu sein. Abgesehen davon, dass es derzeit an eigenen Raketen in Europa mangelt. Wenn man aber einfach wiederholen wolle, was in den USA längst passiert sei, habe man das Rennen schon verloren.