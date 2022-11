ESA Ministerratskonferenz 2022 Europa bekennt sich zur Internationalen Raumstation

In Raumfahrttechnologien wie beispielsweise den neuen Raketen „Ariane 6“ und „Vega“ fließen mehr als 2,8 Milliarden Euro. „So sind auch die weiteren Ausbaustufen der Raketen gesichert“, wie der zuständige Esa-Direktor Daniel Neuenschwander in Paris sagte. Damit ist auch die Strategie verbunden, die insbesondere von Frankreich, Italien und Deutschland vertreten wird. Die Esa will in Zukunft vor allem auf ihre eigenen Startsysteme setzen und so unabhängig sein. Neben China und den USA möchte man eine neue starke Rolle in der Raumfahrt spielen und nicht mehr wie in der Vergangenheit zu sehr von anderen Staaten wie Russland anhängig sein. Zudem sollen auch sogenannte „Mikrolauncher“ unterstützt werden. Dahinter verbergen sich eher kleine, private Raumfahrtunternehmen in Europa, die ihre eigene Start- und Raketensysteme entwickeln und nutzen wollen. Das soll neue innovative Kräfte freisetzen.