Haus in Florida Weltraumschrott fällt vom Himmel und durchschlägt Dach

Am 8. März hatte ein Einwohner von Naples in Florida ein graues Objekt gefunden, das seinen Angaben nach durch das Dach und zwei Etagen seines Hauses gestürzt war. Der Einwohner informierte die Nasa über den Vorfall. Diese erklärte, sie untersuche, warum das 700 Gramm schwere Objekt nicht vollständig in der Atmosphäre zerstört wurde und ob Praktiken geändert werden müssen.