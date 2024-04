Ferne Planeten Seltenes Lichtphänomen auf einer Höllenwelt

Und diese Entdeckung lässt einige Rückschlüsse zu. „Zuallererst benötigt man nahezu kreisförmige Partikel, die gleichmäßig verteilt und stabil genug sind für eine längere Beobachtung“, erklärt Oliver Demangeon in einer Esa-Pressemitteilung. Es ist Astronom am Institut für Astrophysik in Portugal und Hauptautor der Studie zu dem Phänomen. „Dann muss der Stern direkt darauf scheinen und wir, also Cheops, muss die richtige Orientierung haben, um es zu beobachten.“ Mit anderen Worten: Es müsste auf WASP-76b Wolken geben, die drei Jahre lang Bestand hatten oder sich immer wieder neu bilden. Dafür indes sollte auch die Temperatur der Atmosphäre konstant sein.