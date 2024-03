Zellen altern im Weltraum schneller Nasa sieht „wahnsinnige Fortschritte“ bei der Krebsforschung im All

Zellen altern im Weltraum schneller, was die Forschung beschleunigt, und haben in der Schwerelosigkeit auch eine andere Struktur. „Sie bilden keine Klumpen wie unter der Schwerkraft auf der Erde. Im All schweben sie“, erklärte Nasa-Chef Bill Nelson. So könnten die molekularen Strukturen der Zellen besser analysiert und Krebsmedikamente wirksamer gemacht werden.