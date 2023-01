Esa mit Ausblick auf 2023 Raumfahrt: Gehen Europa die Raketen aus?

Aber dem stehen auch mehrere Rückschläge gegenüber: Die „kleine“ neue Rakete Vega-C, die bis zu 2,3 Tonnen in eine 700 Kilometer hohe Umlaufbahn transportieren kann, versagte nach einem erfolgreichen Jungfernflug im Juli 2022. Im Dezember trat in der zweiten Stufe ein Fehler auf, sie kam vom Kurs ab und musste gesprengt werden. Man habe eine unabhängige Kommission eingerichtet, die das untersucht und Empfehlungen geben soll, sagte Esa-Generaldirektor Josef Aschbacher am Montagmorgen bei der Jahrespressekonferenz in Paris. Ergebnisse werden für Mitte Februar erwartet. Erst danach kann die Vega-C erneut starten – nachdem alle möglichen Fehler beseitigt worden sind.