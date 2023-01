Hochauflösendes Foto Nasa entdeckt Teddybär-Gesicht auf dem Mars

Aufgenommen wurde das Bild mit der Kamera des HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), die sich an Bord der Nasa-Sonde „Mars Reconnaissance Orbiter“ befindet, die den Mars seit 2006 umkreist. Die Kamera an Bord ist die leistungsstärkste Kamera, die jemals zu einem anderen Planeten geschickt wurde. Sie nimmt Bilder auf, die riesige Bereiche des Marsgeländes abdecken und gleichzeitig können Merkmale erkannt werden, die so klein sind wie ein Küchentisch. Das Projekt ist Teil des Lunar and Planetary Laboratory, das seinen Sitz an der Universität von Arizona in Tucson hat. Die Sonde zur Erforschung des Mars brach am 12. August 2005 zum Roten Planeten auf und erreichte am 10. März 2006 ihr Ziel.