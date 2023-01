Phänomen und Faszination Sonnenfinsternis 2023 - Wann und wo ist die nächste Sonnenfinsternis?

Doch nicht immer finden diese Finsternisse in Europa statt. Manchmal muss man dafür auch auf andere Kontinente reisen. Die nächste totale Sonnenfinsternis wird zum Beispiel am 20. April 2023 stattfinden – über dem Indischen Ozean nordwestlich der unbewohnten Inselgruppe Kerguelen. Die partielle Sonnenfinsternis kann in Teilen der Ostantarktis, Australien, Südostasien und Neuseeland verfolgt werden. Nachdem es in Deutschland am 25. Oktober 2022 eine partielle Sonnenfinsternis gegeben hat, dauert es einige Jahre, bis das Spektakel wieder hierzulande betrachtet werden kann: Erst am 29. März 2025 wird es in Deutschland die nächste partielle Sonnenfinsternis geben. Da hauptsächlich Kanada betroffen ist, wird allerdings nur ein schwacher Effekt zu sehen sein.