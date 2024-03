Platz für neue Unternehmen Ein deutsch-niederländischer Gewerbepark für Nettetal

Der Gewerbepark ist nicht die einzige größere Neuansiedlung in Kaldenkirchen. Ende vergangenen Jahres hat am Herrenpfad Süd der Logistik-Dienstleister Advanced Supply Chain (ASC) seinen Betrieb auf mehr als 21.000 Quadratmetern aufgenommen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Yorkshire und in Nettetal immerhin 69 Millionen Euro investiert. In Kaldenkirchen bearbeitet und wickelt es Retour-Pakete von Onlinehändlern ab. Bis Ende 2026 sollen 400 Mitarbeiter eingestellt sein. Für die Niederlassung in Nettetal, so Manager Simon Sexton, habe unter anderem die gute Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaftsförderung und die Nähe zur A 61 gesprochen. Eine Lage, die nur ein kleines Stück entfernt auch das Logistikunternehmen Cargobeamer schätzt, das in Kaldenkirchen Container von der Straße auf die Schiene und umgekehrt umschlägt und seinen Terminal gegenüber dem Personenbahnhof Kaldenkirchen demnächst ausbauen will.