Gründer war selbst betroffen Start-up aus dem Kreis Heinsberg entwickelt Hochwasserschutz

Das Hochwasser im Sommer 2021 hat den Kreis Heinsberg zwar nicht so stark getroffen wie andere Teile in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, dennoch standen auch im Kreis Heinsberg etliche Keller unter Wasser, was teils große Schäden verursachte. Das betraf nicht nur die Rur in Hückelhoven und Wassenberg, sondern auch die Wurm in Geilenkirchen.