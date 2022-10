Test für den Ernstfall : Nasa verändert Flugbahn von Asteroiden erfolgreich

Die US-Weltraumbehörde hat die Bahn des 160 Meter großen Asteroiden Dimorphos abgelenkt – durch den Einschlag der „Dart“-Sonde am 27. September. Es war ein Test, um im Notfall einen Himmelskörper vor einer Kollision mit der Erde abzulenken.

Zwei unabhängige Beobachtungsreihen haben es am Dienstagabend bestätigt. Mit dem Einschlag der 570 Kilogramm schweren Dart-Sonde wurde die Bahn des Asteroiden Dimorphos tatsächlich verändert. Der 160 Meter große Himmelskörper umkreiste seinen sehr viel gewaltigeren Begleiter Didymos (780 Meter) vor der Kollision in elf Stunden und 55 Minuten. Nachdem aber Dart mit 6,1 Kilometer pro Sekunde (22.000 km/h) in der Nacht vom 26. Auf den 27. September eingeschlagen war, hat sich die Bahn verändert – um 32 Minuten. Dimorphos umkreist Didymos nun in elf Stunden und 23 Minuten.