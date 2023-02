Viel größer als erwartet James-Webb-Teleskop findet Riesengalaxien aus Frühzeit des Universums

Astronomen haben mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops offenbar sechs Riesen-Galaxien aus der Frühzeit des Universums entdeckt. Sie seien etwa 600 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden und viel größer als erwartet, schrieben Ivo Labbé von der Swinburne University in Melbourne und seine Kolleginnen und Kollegen in einem am Mittwoch von der Zeitschrift „Nature“ veröffentlichten Artikel. Jedes der sechs Objekte sei milliardenfach größer als unsere Sonne.