Artemis I: Testflug zum Mond Spannung vor Landung von Orion am Sonntag

Es läuft gut. Das ist die Meinung der Ingenieure bei der Pressekonferenz der US-Raumfahrtbehörde Nasa in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Kapsel und das mit ihr verbundene Service-Modul der Europäischen Weltraumorganisation Esa hat bislang kaum Probleme gemacht. Auch wenn nun eine der Antennen mit geringerer Leistung arbeitet. Doch im Vergleich zu allem, was hätte ausfallen können, ist das eher vernachlässigbar. Was den Ingenieuren tatsächlich mehr Kopfzerbrechen bereitet, sind die Probleme mit der Stromverteilung. Das Ersatzsystem hat zwar anstandslos die Arbeit übernommen. Insofern ist auch das kein kritischer Fehler. Aber man würde nicht verstehen, was die Ursache sei. Als ob das Licht in der Wohnung an- und ausgehen würde, obwohl niemand den Lichtschalter gedrückt habe.