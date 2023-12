Vor Pokalspiel in Magdeburg So hat Fortuna von RB Leipzig profitiert – zum Ärger der Fans

Gegenüber der „Bild“ begründete Pressesprecher Tino Polster die Trainingseinheit in Leipzig mit dem Schneetreiben, das Bayern in der vergangenen Woche in Atem gehalten hatte: „Die Witterungsverhältnisse in Herzogenaurach ließen ein Platztraining nicht zu. Um sich bestmöglich auf das wichtige Pokalspiel vorzubereiten, hat die Mannschaft auf der Anreise nach Magdeburg die Möglichkeit genutzt, in Leipzig auf einem Platz mit Rasenheizung zu trainieren.“