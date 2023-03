Strahlenbelastung im All untersucht Daten von Mondreise-Puppen Helga und Zohar werden in Köln ausgewertet

Die beiden Forschungspuppen Helga und Zohar sind um den Mond gereist - zurück auf der Erde erwarten sie nun sehr intensive Untersuchungen. Wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Donnerstag mitteilte, sind die beiden künstlich nachgebauten Körper mittlerweile in Köln angekommen. Dort beginne nun die Auswertung von mehr als 12.000 Strahlungsdetektoren aus kleinen Kristallen, die an Helga und Zohar platziert worden waren. „Scheibe für Scheibe nehmen wir Helga und Zohar auseinander, um die Messkristalle auszubauen“, sagte Projektleiter Thomas Berger zum Vorgehen. Diese könne man dann am DLR mit Laborgeräten auslesen.