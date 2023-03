Vega-C Untersuchungsbericht Europas Raumfahrt in der Krise

Nichtsdestotrotz: Europas Möglichkeiten, aus eigener Kraft mit Raketen ins All zu starten, schwinden. Derzeit ist vorgesehen, dass die alte, zuverlässige „Ariane 5“ in diesem Jahr noch zwei Mal abhebt: Am 13. April soll mit ihr die Juice-Sonde starten, mit denen die Monde des Jupiter erforscht werden. Im Sommer sollen zwei Kommunikationssatelliten in den Orbit befördert werden. Und mit einer alten Vega-Rakete möchte man ebenfalls im Sommer noch Sentinel-1C ins All bringen. Er soll den ausgefallenen Sentinel-1B ersetzen und ist Teil des Copernicus-Programms der Europäischen Union zur Erdbeobachtung.