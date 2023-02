EU-Großprojekt Iris2 Neues Satellitennetzwerk für Europa

Nach langen Verhandlungen hat man darum mit großer Mehrheit am 14. Februar 2023 beschlossen, dass für Europa ein eigenes, unabhängiges Satellitennetzwerk aufgebaut werden soll. Es hört auf den Namen Iris2 Kostenpflichtiger Inhalt (Iris Quadrat gesprochen). Und der steht für „Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite" oder frei übersetzt eine widerstandsfähige Infrastruktur per Satellit, die Verbindungen sicherstellt und Sicherheit gewährleistet.