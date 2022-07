Konflikt auf der Raumstation ISS : Kalter Krieg im Weltraum

Die ISS hat eine Spannweite von 109 Metern. Die verbundenen Module kommen auf eine Länge von 80 Meterrn, eine Tiefe von 88 Metern (mit Transporter) und eine Höhe von 45 Metern. Foto: dpa/-

Analyse Düsseldorf Der Krieg in der Ukraine macht auch die internationale Zusammenarbeit auf der Raumstation ISS schwieriger. So nutzten russische Kosmonauten kürzlich ihren Aufenthalt im Orbit für eine Propagandashow. Scheitert die ISS ans Russlands Aggression?

Die russischen Kosmonauten an Bord der internationalen Raumstation ISS, Oleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korssakow, bringen sich am vergangenen Montag für ein Pressefoto in Stellung. So weit nichts Besonderes. Doch dann zeigen sie Flaggen der vor acht Jahren in der Ostukraine ausgerufenen prorussischen „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk. Eine Inszenierung für das russische Volk, und Weltraum-Propaganda für Wladimir Putin. Bildet sich nun also eine neue Front, dort, wo es kein Land gibt?

In 400 Kilometern Höhe kreist die ISS um die Erde. Seit ihren Anfängen im Jahr 1998 ist die Raumstation ein Symbol für die internationale Kooperation von 16 Staaten und fünf Raumfahrtorganisationen. Entscheidend für das Projekt ist die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten, vor allem der US-Amerikaner und der Russen - doch genau die wird seit dem Angriff auf die Ukraine immer schwieriger. Der Krieg könnte eines der erfolgreichsten wissenschaftlichen Projekte der Menschheit zum Scheitern bringen.

INFO ISS: Symbol der Zusammenarbeit Beteiligte Länder Über die fünf Weltraumorganisation Nasa (USA) Esa (Europa), Roskosmos (Russland), Jaxa (Japan) und CSA (Kanada) sind 16 Länder beteiligt: Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Niederlande, Norwegen, Russland, Spanien Schweden, Schweiz, USA. Baubeginn Am 20. November 1998 wurde das von Russland gebaute und von den USA finanzierte Fracht- und Antriebsmodul „Sarja“ (Morgenröte) in die Erdumlaufbahn gestartet. Es war der Beginn des Bau der Internationalen Raumstation ISS. Lebensdauer Zunächst war ein Betrieb der ISS bis 2020 geplant. Am 8. Januar 2014 gab die Nasa nach Absprache mit den internationalen Partnern bekannt, dass die Station bis 2024 weiterbetrieben wird. Derzeit möchten Nasa und Esa die Laufzeit erneut verlängern bis 2030. Russland stellt seit 2014 und dem Beginn des Konflikts und mittlerweile Kriegs mit der Ukraine seine Beteiligung immer wieder infrage. Haltung der USA Nasa-Chef Bill Nelson betonte jüngst im einem Interview mit dem Spiegel, dass die USA und Sowjetunion selbst während des Kalten Krieges im Weltraum kooperieren konnten. Man werde auch weiterhin ein professionelles Verhältnis haben und die Station „am Leben halten“.

Schon am 24. Februar, dem Tag des Einmarsches in die Ukraine, drohte der Chef der russischen Raumfahrtagentur Roskomos, Dmitri Rogosin, das Verhalten des Westens könne die „internationale Zusammenarbeit an Bord der ISS“ zerstören. Im März spielte er öffentlich mit dem Gedanken, die ISS abstürzen zu lassen. Allerdings ist der Ultranationalist bekannt für markige Sprüche: Im Jahr 2014, als die USA mit Sanktionen auf die Besetzung der Krim reagierten, empfahl Rogosin den Amerikanern, demnächst doch mit einem Trampolin Astronauten zur ISS zu schicken. Damals war der Westen von Russland abhängig, um zur Raumstation zu kommen. Die Zusammenarbeit lief dennoch zunächst problemlos weiter.

Und auch jetzt klingen viele Aussagen abseits der Propaganda etwas anders. Russland möchte sich zwar nach 2024 nicht mehr an der ISS beteiligen. Aber Rogosin sagte Ende April in einem Fernsehinterview auch, dass man sich an die Vereinbarungen halten wolle – und die internationalen Partner mit einem Jahr Vorlauf über einen Ausstieg aus der ISS informieren werde.

Und wenn Russland seine Meinung doch plötzlich ändert? Könnte Putins Reich einfach aus dem Projekt aussteigen oder die Station gefährden? Tatsächlich besteht die ISS aus zwei Teilen: den westlichen Modulen und den sechs russischen. Die machen 17 Prozent der 450 Tonnen Gesamtmasse der Raumstation aus. Doch alle Module sind so eng verbunden, dass sie sich nur mit viel Zeit, großem Aufwand und hohen Kosten trennen lassen. Es wäre einfacher, wenn Roskosmos seinen Teil der Raumstation für viele Rubel vermietet, statt sie aus der ISS zu lösen.

Aber während der US-Teil für die Energieversorgung verantwortlich ist, übernimmt der russische vor allem zwei Aufgaben: Manöver, um Weltraumschrott auszuweichen - und die Kontrolle der Umlaufbahn. Durch Reibung an der Rest-Atmosphäre verliert die ISS jeden Monat rund zwei Kilometer an Höhe. Das muss etwa fünfmal im Jahr ausgeglichen werden. Und dafür werden die russischen Progress-Transporter eingesetzt, die nicht nur die Besatzung versorgen, sondern mit ihrem Schub die ISS in eine höhere Umlaufbahn heben. Bislang gibt es dazu kaum Alternativen.

Zwar hat die Nasa Ende Juni erstmals die Umlaufbahn aus eigener Kraft verändern können, mithilfe einer neuen Cygnus-Frachtkapsel. Aber die wurde für den Start mit Antares-Raketen entwickelt, die derzeit nur begrenzt verfügbar sind: Die erste Stufe wurde vor dem Krieg in der Ukraine gebaut, der Antrieb kam aus Russland. Zwar sollte das neue Raumschiff von Boeing, der „Starliner“, ebenfalls in der Lage zu sein, den Orbit der ISS zu verändern. Getestet wurde das allerdings noch nicht. Nach dem erfolgreichen unbemannten Jungfernflug im Mai wird frühestens nächstes Jahr die Raumstation angeflogen. Die Kapseln von SpaceX dagegen, die bereits im Einsatz sind, wurden nicht dafür konstruiert, die Umlaufbahn zu stabilisieren. Russland könnte also der Drohung Rogosins Taten folgen lassen, was die westlichen Partner vor Probleme stellen und zum Absturz der ISS führen könnte. Es würden indes viele Monate bleiben, um eine Lösung zu finden.

Stein des Anstosses: Das Propaganda-Bild dreier russischer Kosmonauten mit den Flaggen der prorussischen Gebiete Donezk und Luhansk. Foto: AFP/HANDOUT

Aber würde Russland das riskieren? Das Propaganda-Foto der Kosmonauten gab es nicht ohne Grund. Raumfahrt ist aus Putins Sicht Teil des russischen Nationalstolzes und der eigenen Geschichte, in der man sich als Pionier in den Weiten des Kosmos sieht: Mit Sputnik schoss man 1957 den ersten Satelliten ins All. 1961 folgte mit Juri Gagarin der erste Mann, 1963 mit Valentina Tereschkowa die erste Frau. 1965 wagte Alexei Leonov den ersten „Weltraum-Spaziergang“. Saljut-1 war 1971 die erste Raumstation im Erdorbit, die indes den Tod von drei Kosmonauten forderte.

Bemannte Raumfahrt genießt einen hohen Stellenwert in Russland. Aber die derzeit einzige Alternative zur ISS wäre die chinesische Station „Tiangong“ (Himmelspalast). Die ist indes aufgrund ihrer Umlaufbahn von Russland aus nicht erreichbar. Und nur ein Passagier chinesischer Flüge will man nicht sein.

Bis Moskau eine eigene Raumstation gebaut hat, wird es dauern. Pläne dazu gibt es. Sie setzen auf Module, die ursprünglich für die ISS geplant waren. Doch vor 2025, eher 2026, wird mit der Konstruktion nicht begonnen werden. Bis dahin ist es wenig wahrscheinlich, dass Russland sich von der ISS zurückzieht. Oder das Leben von Astronauten gefährdet, was einem Ausstieg aus der Raumfahrt gleichkäme.