Räumung in Lützerath „Einer der größten Einsätze der Landesgeschichte“

Dieser Personenkreis beunruhige ihn sehr. „Sie haben bereits in den letzten Wochen mehrfach mit Steinen auf Polizisten geworfen. Wir haben darauf verzichtet, das öffentlich zu machen, um die Lage nicht aufzuheizen“, so der Minister. Er appellierte an die friedlichen Klimaaktivisten, sich von den Autonomen zu distanzieren: „Ich glaube, es ist an der Zeit, dass die friedlichen Klimaaktivisten sich endgültig von diesen Krawallmachern absetzen.“