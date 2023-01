Netflix, Disney+ und Co. Diese Regeln gelten beim Account-Sharing von Streamingdiensten

Das Teilen von Nutzerkonten ist Sky zwar ein Dorn im Auge, wurde vom Streaming-Anbieter bisher aber nicht unterbunden. So ist das Account-Sharing bei Sky Go und Wow (ehemals Sky Ticket) zwar nicht gern gesehen, ist aber prinzipiell möglich. Ob das aber noch lange so sein wird, bleibt abzuwarten. Schon im vergangenen Jahr forderte der Streaming-Anbieter seine Kunden in einer E-Mail dazu auf, das Passwort-Sharing zu unterlassen.