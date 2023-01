In Lützerath NRW-Innenminister Reul fordert Distanz von Gewalttätern

Am Rande von Lützerath war es am Sonntag zu einer Unterspülung der Tagebaukante mit Wasser gekommen. Dadurch bestehe in dem darüber liegenden Areal akute Lebensgefahr, hatte die Polizei gewarnt. Ein für den Nachmittag geplantes Konzert der Kölner Band AnnenMayKantereit war deshalb in einen anderen Bereich verlegt worden.