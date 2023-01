Vor der Räumung Lützeraths Polizei „erschrocken“ über Steinwürfe

Die Räumung des besetzten Braunkohledorfs Lützerath wird voraussichtlich am Mittwoch beginnen. Das hat die Aachener Polizei am Montag auf einer Pressekonferenz angedeutet. Ab Mittwoch sei mit der Räumung zu rechnen, sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach. „Ich sage nicht, dass am Mittwoch schon geräumt wird. Aber ab dann ist jeden Tag damit zu rechnen.“ Nach der Verfügung des Kreises Heinsberg ist eine Räumung theoretisch schon ab Dienstag möglich – allerdings will die Polizei zunächst eine Informationsveranstaltung in Erkelenz abwarten, auf der Weinspach und Landrat Stephan Pusch das Gespräch mit Bürgern suchen wollen. Derzeit sei man dabei, im Umfeld des Tagebaus Infrastruktur für die Einsatzkräfte aufzubauen, etwa Toiletten, Duschen und Ruheräume. Die Polizei rechnet mit einem vierwöchigen Einsatz.