Lützerath weiter besetzt Aktivisten bauen neue Barrikaden und betonieren Gasflaschen in Straßen ein

Am Freitagnachmittag kamen rund 50 Menschen zu einem Gottesdienst zum Dreikönigstag an der Eibenkapelle in Lützerath zusammen. Nach Gebeten und Gesang zogen sie mit einem großen goldenen Stern zu den Zelten und Holzhütten der Aktivisten und kennzeichneten einen Baumstamm in der Mitte des Dorfes mit dem traditionellen Sternsinger-Segen „20 C+M+B 23“.