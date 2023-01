Nach Panne im Suezkanal Frachtschiff „Glory“ wieder befreit worden

Das Frachtschiff „Glory“, das am Montag, 9. Januar, im Suezkanal auf Grund gelaufen war, ist von Schleppern wieder befreit worden. Das teilte die Kanalbehörde am Morgen mit. Zuvor hatte Leth Agencies, einer der Dienstleiter für den Suezkanal, mitgeteilt, das Schiff stecke in der Nähe der Stadt Kantara in der ägyptischen Provinz Ismailia fest. Drei Schlepper arbeiteten daran, es wieder frei zu bekommen. Die Ursache für die Panne im Suezkanal sei ein „plötzlicher technischer Defekt“ gewesen, erklärte die Kanalbehörde.