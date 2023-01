Schaurig und schön Lost Places – die Faszination verfallener Orte

Es sind verbotene Abenteuerspielplätze: Verlassene Häuser und leerstehende Fabriken – sogenannte Lost Places – ziehen Fotografen an, die das Sammeln von Fotos solcher Ruinen zu ihrem Hobby gemacht haben. Lost Places sind außerdem beliebt bei Jugendlichen, die einen Ort suchen, an dem sie tun und lassen können, was sie wollen, und bei Neugierigen, die auf Entdeckertour gehen möchten.