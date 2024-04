Oberlandesgericht Düsseldorf Mutmaßliche IS-Terroristin aus Detmold gesteht

Der Deutsch-Russin werden Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung sowie Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vorgeworfen, weil sie ihre beiden kleinen Söhne mit in das Kriegsgebiet nach Syrien genommen hatte. „Mein Mann hat gesagt, der IS brauche gut ausgebildete Kräfte.“ Sie habe nicht gewollt, dass er kämpft und habe in Deutschland bleiben wollen. „Als er sagte, er geht auch ohne mich, bin ich mitgegangen.“