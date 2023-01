Kultur in Hamminkeln Schloss Ringenberg stellt neuen Besucherrekord auf

Am Halloween-Abend sorgte der Retro-Stummfilmabend im Rittersaal für ein besonderes Kinoerlebnis, das man so in der Region kaum erleben kann. Stummfilm und Klavierbegleitung boten den Zuschauenden eine besonderes Gefühlskino zu alten Bildern. Möglich machte das die Kooperation mit dem Niederrhein Filmfestival, bekannt auch vom Scala in Wesel. „Filmgeschichte konnte in historischem Ambiente exklusiv erlebbar werden“, freut sich Bongers. Im Sommer fanden dann die „Ringenberger Kulturtage“ mit einem viertägigen Bühnenprogramm im Schlosspark statt, erstmalig mit einem Literaturabend mit Poetry Slam, den begeisternden Zuccinisistern aus Münster, einem rockigen Abend und dem Abschluss eines Familiensonntages mit Chören, Ballett und Tambourkorps Hamminkeln. Ferienangebote für Kinder gab es beim „Kulturrucksack“. Zum Abschluss gab es einen Familien-Filmabend im Schlossgarten – erfolgreich, deshalb gibt es am 3.August 2023 die Fortsetzung.