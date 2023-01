Aktion mit Naturschutzbund in Nettetal Wohnungen für Fledermäuse in Hinsbeck eingerichtet

Kästen für Hausfledermäuse werden in der Regel außen angebracht. Damit die Tiere bequem an- und abfliegen können, sollte der Kasten mindestens in vier Metern Höhe angebracht werden, sagen Fledermausexperten. Und es sollten keine Hindernisse in der Flugbahn stehen. Gut geeignet sind sonnige und vor Regen geschützte Lagen, die nicht durch zu starken Wind gestört werden.