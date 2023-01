Brief an Ursula von der Leyen EU-Politiker legen auf den Wolf an

In NRW gibt es derzeit zwei Wolfspaare in den Wolfsgebieten Schermbeck und Oberbergisches Land, außerdem ein einzelnes territorial fest ansässiges Tier in der Hohen Mark in Münsterland. Rudel in der Eifel bleiben überwiegend auf belgischer Seite und werden daher nicht zu NRW gezählt. Im Gebiet Senne-Egge haben sich wiederholt einzelne Wölfe für längere Zeit aufgehalten. Zum Vergleich: Nach Zahlen des Bundes gab es in Deutschland im Beobachtungsjahr 2021/2022 insgesamt 161 Rudel. Die meisten lebten in Brandenburg (47), gefolgt von Niedersachsen (34) und Sachsen (31).