Große Gala ohne Publikum : Helene Fischer freut sich über „Goldene Henne“

Leipzig An Helene Fischer kommt niemand vorbei. Die Sängerin und Entertainerin ist die große Überraschung beim Publikumspreis „Goldene Henne“, auch wenn sie nicht singt. Für die Gänsehautmomente sorgen aber ein Verein aus Chemnitz und ein Mann aus Gera.

Die größte Überraschung des Abend war eine alte Bekannte: Helene Fischer war nach langer Abstinenz mal wieder auf der großen Bühne zu sehen. Sie erhielt die „ Goldene Henne “ für ihre „ Helene Fischer Show“ in der Kategorie Entertainment. Es ist bereits die achte „ Goldene Henne “ für den Schlagerstar . Ihre Show, die seit Jahren am 1. Weihnachtstag im ZDF gezeigt wird, fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Dafür werden Highlights aus alten Shows gezeigt. Es sei ihr sehr wichtig, dass sie selbst die Auswahl treffe, verriet die 36-Jährige Moderator Kai Pflaume.

Charly Hübner wurde in der Kategorie Schauspiel ausgezeichnet. Er hatte den Preis bereits 2016 erhalten - allerdings nicht alleine, sondern mit allen Kommissaren aus dem Polizeiruf 110. Er überzeugte das Publikum in diesem Jahr in den Filmen „Unterleuten - Das zerrissene Dorf“ und „Lindenberg! Mach dein Ding“. In der Kategorie Aufsteiger nahm Schlagersänger Ramon Roselly den Preis mit nach Hause. In der Kategorie Musik konnte sich das Duo Thomas Anders und Florian Silbereisen durchsetzen.