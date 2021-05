Gesucht werden Ehrenamts-Projekte aus Grevenbroich : Bürgerstiftung honoriert Engagement für die Stadt

Grevenbroich Die Bürgerstiftung hat wieder einen Sonderpreis für ehrenamtliche Projekte in Grevenbroich ausgelobt. Bewerbungen können ab sofort eingereicht werden.

Nun haben die Sparkasse Neuss und die Bürgerstiftungen im Rhein-Kreis erneut den Bürger-Preis ausgeschrieben. In der Kategorie „Alltagshelden“ vergeben die Bürgerstifter aus Grevenbroich wiederholt einen mit 500 Euro dotierten Sonderpreis „für die rundum gelungenste Bewerbung mit einem Bezug zu unserer Schlossstadt“, wie Sprecher Stephen Haines betont. Vorschläge können noch bis Mittwoch, 30. Juni, eingereicht werden.

Egal, ob in Sport, Kultur oder Kirche aktiv, ob im Rettungswesen, im Umwelt- oder Naturschutz tätig: „Wir warten auf spannende Beiträge von Bürgern, die sich in einem Ehrenamt engagieren“, betont Haines. Bewerbungen können ab sofort an mail@buergerstiftung-grevenbroich.de geschickt werden.