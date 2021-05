Modefestival : „Krefelder Laufmasche“ geht in die zweite Runde

Krefeld Junge Designer sollen sich in Baucontainern auf den weitläufigen Plätzen in der Innenstadt präsentieren. Das Festival ist für August geplant.

(RP) Die „Krefelder Laufmasche“ hatte 2018 ihre Premiere: ein buntes, kreatives Festival für Nachwuchsdesigner. Nachdem die geplante zweite Auflage 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, soll die Veranstaltung in diesem Jahr wieder stattfinden. „Wir möchten Menschen zusammenbringen, ohne dass sie auf engem Raum physisch zusammentreffen. So erhalten junge Kreative eine Plattform zur Präsentation und zum Austausch: Das Format lebt unter Corona-Bedingungen weiter und erhält vielleicht sogar einige neue Impulse“, sagt Claire Neidhardt, Leiterin des Stadtmarketings. Konkret heißt das: Mit Street Art gestaltete Baucontainer werden Anfang August auf den Plätzen der Innenstadt aufgestellt: Rathausplatz, Theaterplatz, an der Dionysiuskirche und am Behnisch-Haus. So entsteht eine Art großer Rundlauf unter freiem Himmel. Veranstaltungen wie kleine Märkte oder Präsentationen will das Stadtmarketing je nach Pandemielage kurzfristig einbauen.