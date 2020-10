Auszeichnung : „Goldene Henne“ für Charly Hübner, Pur und „Schweini“

Leipzig Ein Preis vom Publikum - die „Goldene Henne“ wurde zum 26. Mal verliehen und geht an Musiker, Schauspieler und andere Personen des öffentlichen Lebens.

Der Schauspieler Charly Hübner, die Band Pur und der ehemalige Fußballprofi Bastian Schweinsteiger gehören zu den Gewinnern der „Goldenen Henne“ 2020. Der Publikumspreis ist am Freitag in Leipzig zum 26. Mal vergeben worden; etwa in den Kategorien TV/Entertainment, Schauspiel, Musik, Aufsteiger und Onlinestars. Coronabedingt gab es in diesem Jahr kein Publikum bei der Show.