Verfassungsgericht in den USA : Senatsausschuss billigt Trumps Kandidatin für den Supreme Court

Verfassungsgericht in den USA

Washington Der US-Senatsausschuss hat die konservative Richterin Amy Coney Barrett als Kandidatin für den vakanten Posten am höchsten US-Gericht gebilligt. Damit kann der Senat bereits am Montag über sie abstimmen. Die Abstimmung dürfte knapp ausfallen.

Der Justizausschuss des US-Senats hat den Weg für die abschließende Abstimmung über Amy Coney Barrett als Kandidatin für das Oberste Gericht des Landes freigemacht. Alle zwölf republikanische Mitglieder des Ausschusses stimmten am Donnerstag dafür, die Kandidatin von Präsident Donald Trump zu empfehlen. Die zehn Demokraten im Ausschuss blieben der Abstimmung fern. Sie protestieren damit gegen die Nominierung Barretts so kurz vor der Präsidentenwahl am 3. November.