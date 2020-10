Nach Fluchtversuch : Kim-Wall-Mörder Peter Madsen bekennt sich zu neuen Anschuldigungen

Kopenhagen Am Dienstag war es dem verurteilen Mörer der Journalistin Kim Wall, Peter Madsen, kurzeitig gelungen aus dem Gefängnis in Kopenhagen zu fliehen. Nun hat sich der dänische Erfinder zu allen neuen Anschuldigungen schuldig bekannt.

Das gab sein neuer Verteidiger Anders Larsen am Mittwoch vor einem Gericht in Glostrup westlich von Kopenhagen bekannt, wie die Nachrichtenagentur Ritzau und weitere dänische Medien übereinstimmend berichteten. In dem Gericht wurde er am Vormittag hinter verschlossenen Türen einem Haftrichter vorgeführt.