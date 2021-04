An der Einmündung der Maassenstraße (C) in die Weseler Straße (D) soll unweit des Rathauses (A) ein Kreisverkehr entstehen. Außerdem soll die bisherige Straße Lichtenhagen (E-alt) nach Westen in Richtung Kreisverkehr (E-neu) verlegt werden. Foto: Repro Helmut Scheffler