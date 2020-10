Whistleblower bekommt Aufenthaltsrecht : Edward Snowden darf dauerhaft in Russland bleiben

Edward Snowden darf dauerhaft in Russland bleiben

Edward Snowden bekommt in Russland einen dauerhaften Aufenthaltsstatus. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Moskau Dem früheren US-Geheimdienstmitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden droht in seiner Heimat ein Prozess wegen Geheimnisverrats. In Russland ist er dagegen willkommen. Er hat dort nun ein unbefristetes Aufenthaltsrecht.

Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden, dem in seiner Heimat ein Prozess wegen Geheimnisverrats droht, hat ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Russland bekommen. Snowdens Anwalt Anatoli Kutscherena sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, dass die Aufenthaltserlaubnis des 37-jährigen Snowden für Russland verlängert worden und nun unbefristet sei.