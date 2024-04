Zu viele Touristen Aussichtspunkt zum Berg Fuji wird abgeschirmt

„Es ist bedauerlich, dass wir das tun müssen, weil einige der Touristen sich nicht an die Regeln halten können“, sagte der Behördenvertreter. Demnach hinterlassen Touristen ständig Müll an dem Aussichtspunkt und halten sich nicht an die Verkehrsordnung. Die Trennwand solle solange stehen bleiben, bis sich die allgemeine Lage verbessere, führte der Behördenvertreter aus.