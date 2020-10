Einwohner wollen Umbennung : Eine Stadt möchte nicht mehr „Asbest“ heißen

Dieser See ist alles, was von der riesigen Asbest-Mine übrig geblieben ist (Archivbild). Foto: AFP/ERIC THOMAS

Montreal Der Ort Asbestos (Deutsch: Asbest) in Kanada soll nach einem Referendum seiner Einwohner in Val-des-Sources (Deutsch: Tal der Quellen) umbenannt werden. Jahrzehntelang wurde hier ein Großteil des weltweit benötigten Stoffes produziert.

Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer der Befragung in dem Ort in der Provinz Quebec entschieden sich für den neuen Namen, wie Bürgermeister Hugues Grimard in der Nacht zu Dienstag via Facebook mitteilte.