Wegen Daten von Kindern : Irland ermittelt gegen Instagram

Dublin Irische Datenschützer haben zwei Untersuchungen gegen das soziale Netzwerk Instagram und dessen Umgang mit persönlichen Daten von jungen Nutzern eingeleitet.

Die Untersuchungen liefen seit September, nachdem Beschwerden gegen die Plattform eingereicht worden seien, teilte die irische Datenschutzkommission mit. Instagram gehört zum Internetriesen Facebook, der seinen Europa-Sitz in Irland hat. Man sei in „engem Kontakt“ mit der Kommission und kooperiere bei den Untersuchungen, gab Facebook an. Die britische Zeitung „The Daily Telegraph“ hatte am Sonntag zuerst über die Ermittlungen berichtet.