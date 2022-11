Protest wegen Ölleck : Rund 70 Touristen in Peru festgesetzt - darunter ein Deutscher

Cuninico/Berlin Im Amazonasgebiet in Peru befinden sich 70 Touristen in den Händen von Dorfbewohnern – auch ein deutscher Urlauber ist darunter. Hintergrund ist anscheinend eine undichte Öl-Pipeline.

Aus Protest gegen Untätigkeit der Regierung nach einem Ölleck sind im peruanischen Amazonasgebiet etwa 70 Touristen aus dem In- und Ausland festgesetzt worden. Auch ein deutscher Urlauber befindet sich in den Händen der protestierenden Dorfbewohner, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin mitteilte. Unter den Passagieren auf dem Schiff sollen auch Touristen aus den USA, Spanien, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz sein.