Kim de l’Horizon liest auch in Düsseldorf : „Blutbuch“ wird bester deutscher Roman

Frankfurt Die Jury des Deutschen Buchpreises hat mit Kim de l‘Horizon erstmals eine nonbinäre Person geehrt. Auch aus Solidarität mit den protestierenden Frauen im Iran rasierte sich Kim de l‘Horizon noch bei der Preisverleihung im Frankfurter Kaisersaal den Kopf.

Die Uhr schlug 18.46 Uhr, als im Frankfurter Römer die frohe Botschaft fürs hungrige Lesevolk im Land verkündet wurde: Mit Kim de l‘Horizon hat die Literaturszene hierzulande nicht nur einen neuen Preisträger, sondern mit dem Buch „Blutbuch“ auch den besten deutschsprachigen Roman des Jahres. Über einen solchen Titel lässt sich zwar trefflich streiten – was traditionell jedes Jahr mit einiger Hingabe auch geschieht. Doch ist das Spektakel um den mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Buchpreis seit 2005 stets ein willkommener Prolog zur weltgrößten Buchmesse in Frankfurt. Und nach zwei Pandemie-Versionen war die Stimmung im Kaisersaal dementsprechend beflügelt optimistisch.

Mit „Blutbuch“ hat die Jury aus insgesamt mehr als 200 Einreichungen einen extravaganten, turbulenten, lauten Roman unserer Zeit gekürt. Ein queerer Roman erzählt von einer nonbinären Figur. Eine Familiengeschichte, in der nach dem Tod der an Alzheimer erkrankten Großmutter ungestellte Fragen immer lauter gestellt werden. Was etwa geschah mit der Großtante, die als junge Frau verschwand? Wie war es, eine Frau des unteren Mittelstands in der Schweiz des 20. Jahrhunderts zu sein? In „Blutbuch“ forscht die Erzählfigur nach der eigenen Identität, dem eigenen Geschlecht, nach Traumata und Klassenzugehörigkeiten.