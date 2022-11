Medienbericht : US-Rapper Takeoff im Alter von 28 Jahren in Texas erschossen

Der US-Rapper Takeoff. Foto: AP/Richard Shotwell

New York Der bekannte US-Rapper Takeoff ist einem Medienbericht zufolge erschossen worden. In einem Bowling-Club in Houston war demnach ein Streit ausgebrochen. Dann wurde das Feuer eröffnet.

Das 28-jährige Mitglied des Rap-Trios Migos sei in der Nacht zum Dienstag in einem Bowling-Club der texanischen Großstadt Houston niedergeschossen worden, berichtete das Promi-Portal „TMZ“. Der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Kirshnik Khari Ball sei mit seinem Bandkollegen Quavo unterwegs gewesen, als ein Streit ausgebrochen sei. Jemand habe daraufhin das Feuer eröffnet.

Die Polizei von Houston bestätigte zwar, dass in der Nacht ein Mensch erschossen wurde, machte zunächst aber keine Angaben zur Identität des Opfers. Laut „TMZ“ wurden zwei weitere Menschen verletzt. Migos ist unter anderem für den Hit „Versace“ aus dem Jahr 2013 bekannt.

(zim/AFP)