Tragödie in Indien : Zahl der Toten steigt nach Einsturz von Hängebrücke auf 141

Rettungskräfte suchen im Dunkeln nach Menschen, nachdem eine Brücke über dem Machchu-Fluss im Bezirk Morbi im westlichen Bundesstaat Gujarat eingestürzt ist. Foto: dpa/Ajit Solanki

Update Ahmedabad Beim Einsturz einer Fußgängerbrücke über den Machchu Fluss in Indien sind nach neuen Berichten mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen. Ministerpräsident Modi zeigt sich bestürzt.

Die Zahl der Todesopfer durch den Einsturz einer Hängebrücke im Westen Indiens ist auf mehr als 140 gestiegen. Viele weitere seien in kritischem Zustand in Krankenhäuser gebracht worden, teilte Harsch Sanghvi, Minister des Staates Gujarat, am Montag mit. Behördenvertreter befürchteten daher, dass die Zahl der Opfer noch stark steigen könnte.

Die im 19. Jahrhundert in der Kolonialzeit errichtete Brücke im Bezirk Morbi war nach fast sechs Monate langen Renovierungsarbeiten erst kürzlich wiedereröffnet worden. Hunderte Menschen zog es auch aus Anlass hinduistischer Festtage zur Touristenattraktion. Dem Ansturm der großen Menge habe die Brücke nicht standhalten können, berichteten die Behörden. Unzählige Menschen fielen in den Fluss Machchu, als die Brücke am Sonntagabend (Ortszeit) einstürzte.

In sozialen Medien kursierende Videos zeigten, wie einige sich verzweifelt an Metallseile der teils hinabgesunkenen Brücke klammerten. Rettungsteams und andere Einsatzkräfte nutzen Boote und aufblasbare Reifen, um sie zu erreichen. Auch Einheiten von Armee, Marine und Luftwaffe beteiligten sich am Einsatz. Einige konnten ans Ufer schwimmen und sich so selbst in Sicherheit bringen. Andere wurden aus dem Wasser gezogen und mit Privatautos oder Krankenwagen in Kliniken gebracht.

Wie viele Menschen sich zum Einsturzzeitpunkt auf der rund 232 Meter langen Brücke aufhielten, war zunächst unklar. Staatsminister Sanghvi sagte vor Reportern, dass es sich bei den Toten um Jugendliche, Frauen und ältere Menschen handele. Einsatzkräfte hätten die ganze Nacht hindurch nach Überlebenden gesucht.

Ministerpräsident Narendra Modi hielt sich zu einem dreitägigen Besuch in seinem Heimatstaat Gujarat auf. Er zeigte sich „zutiefst betrübt über die Tragödie“. Sein Büro kündigte finanzielle Hilfe für die Angehörigen der Toten an und mahnte bei den Rettungseinsätzen zur Eile.

Oppositionsparteien in Gujarat forderten eine umgehende Untersuchung zum Unglück. Die Brücke sei wieder geöffnet worden, ohne dass die zuständige Behörde bei einer Sicherheitsprüfung grünes Licht gegeben habe, kritisierten sie. Dies ließ sich nicht unabhängig bestätigen, doch verkündete die von Modis hindu-nationalistischer BJP geführte Staatsregierung, dass sie eine Sonderarbeitsgruppe für Ermittlungen zur Tragödie geschaffen habe.

(aku/juju/Reuters/dpa)