Niederrheinisches Musikfestivel : Peruanische Klänge auf dem Tuppenhof

Vorst Das Niederrhein Musikfestival war am Wochenende zum vierten Mal zu Gast auf dem Tuppenhof in Vorst und entführte das Publikum nach Peru.

Der Tuppenhof ist Museum und Begegnungsstätte für bäuerliche Geschichte und Kultur in einem – ein geradezu urtümlicher Ort, der sich für unterschiedlichste Darbietungen eignet. Besonders, wenn das Wetter so schön ist wie am vergangenen Samstag, als zwischen Traktor, Remise und Hühnerhof bereits das vierte Konzert des Niederrhein Musikfestivals stattfand.